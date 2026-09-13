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Giriş Tarihi: 13.09.2026 03:56

Düğün dönüşü feci kaza: 21 yaralı

Bartın'da düğünden dönenleri taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 3'ü çocuk toplam 21 kişi yaralandı.

İHA
Düğün dönüşü feci kaza: 21 yaralı
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Edinilen bilgiye göre Bartın-Zonguldak yolu Gecen köyü Toptancılar Sitesi kavşağında düğünden dönenleri taşıyan N.B. idaresindeki 74 M 0361 plakalı minibüs ile B.A. yönetimindeki 01 KV 664 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın ardından savrulan minibüs elektrik direğine çarparak orta refüje çıktı. Feci kazada minibüste bulunan 3'ü çocuk toplam 18 kişi ile diğer araçta bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine, ambulanslar ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyunca olay yerine giden yaralı yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol ise araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#BARTIN #ZONGULDAK

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Düğün dönüşü feci kaza: 21 yaralı
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