Düğün dönüşü katliam gibi kaza 4 ölü 10 yaralı

düğünden Erzurum'a dönenleri taşıyan Süleyman Özkan idaresindeki minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erzincan'da şarampole uçtu. Kazada sürücü ile Mukaddes Kanlı, Mehmet Kılıç (60) ve oğlu Erkan Kılıç (37) öldü, aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi yaralandı. Düğünde Mehmet Kılıç'ın zurna oğlunun dav davul çaldığı öğrenildi. Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenceden dönen Ersel Tuğral'ın kullandığı minibüs kontrolden çıkarak önce metro durağına ardından bir iş yeri duvarına çarparak restorana daldı. Kazada Tuğral hayatını kaybederken 4 arkadaşı yaralandı. TEM Otoyolu Kocaeli Derince mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Otomobillerden biri takla atarak parçalara ayrılırken, sürücüsü Kazım Karakaş olay yerinde hayatını kaybetti. Antalya'nın Alanya ilçesinde ise Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Hüseyin Baç (37) idaresindeki otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı. Kazada Baç öldü. Muratpaşa ilçesinde ise motosikletle kaza yapan Canberk Atasayar (23) can verdi. Burdur'un Bucak ilçesinde de motosiklet sürücüsü Cafer Şahin (44) hayatını kaybetti./SABAH