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Giriş Tarihi: 17.09.2026

Düğün faresi yine sahnede

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Düğün faresi yine sahnede
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Adana'da geçen yıl davetli gibi katıldığı 2 düğünün takı törenlerinde 100 bin lirayı çalan, 5 ay önce ise ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle 40 bin lira çalan Sinan Eliş, bu kez de marketten ürün çalarken yakalandı. Yüreğir ilçesinde markete müşteri gibi giren Eliş, market arabasına gıda ve temizlik ürünleri doldurdu. Kasada yaşanan yoğunluğu fırsat bilen Sinan Eliş, ücretini ödemeden yaklaşık 6 bin liralık ürünle marketten çıktı. Çalışanlar Eliş'i, ürünleri aracına yüklerken yakaladı.
#ADANA #YÜREĞİR

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Düğün faresi yine sahnede
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