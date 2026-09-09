Düğün gecesi cansız bedeni evinde bulunmuştu! Uzman Çavuş Ümit Canpolat davasında yeni gelişme: Şüpheli eş hakkında karar çıktı!

"EV YÜZÜNDEN BENİ SUÇLADILAR"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davaya tutuksuz sanık M.C., Ümit Canpolat'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada kendini savunan M.C., olayın bu noktaya gelmesinin nedenin ölen eşinden kendisine kalan ev olduğunu söyledi.