Haberler Yaşam Haberleri Düğün gecesi cansız bedeni evinde bulunmuştu! Uzman Çavuş Ümit Canpolat davasında yeni gelişme: Şüpheli eş hakkında karar çıktı!
Giriş Tarihi: 9.09.2026 14:55

Düğün gecesi cansız bedeni evinde bulunmuştu! Uzman Çavuş Ümit Canpolat davasında yeni gelişme: Şüpheli eş hakkında karar çıktı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde düğün gecesi damat Uzman Çavuş Ümit Canpolat’ın tabanca ile evinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili gelin M.C.’nin yargılandığı davada karar çıktı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Düğün gecesi cansız bedeni evinde bulunmuştu! Uzman Çavuş Ümit Canpolat davasında yeni gelişme: Şüpheli eş hakkında karar çıktı!
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 12 Haziran 2025'te meydana gelen olayda; uzman çavuş olan damat Ümit Canpolat düğün gecesi evinde ölü olarak bulunmuştu. İlk etapta intihar olarak değerlendirilen olay yaygın medyada konu ele alınmasının ardından olay ilgili Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelin M.C.'nin yargılandığı cinayet davasına dönüştü.

"EV YÜZÜNDEN BENİ SUÇLADILAR"

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen davaya tutuksuz sanık M.C., Ümit Canpolat'ın yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada kendini savunan M.C., olayın bu noktaya gelmesinin nedenin ölen eşinden kendisine kalan ev olduğunu söyledi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

İddia makamı M.C.'nin eşe karşı kasten öldürme suçuyla cezalandırılmasını isterken, yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.C. sanığın beraatine hükmetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KAYSERİ #TALAS

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Düğün gecesi cansız bedeni evinde bulunmuştu! Uzman Çavuş Ümit Canpolat davasında yeni gelişme: Şüpheli eş hakkında karar çıktı!
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