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Giriş Tarihi: 19.09.2026 09:36

Düğün günü toprağa verildi: Birsen Filiz'in ailesi sorumluluk istiyor

Balıkesir'de düğün günü hayatını kaybeden 27 yaşındaki Birsen Filiz'in ailesi, yaşadıkları büyük acının ardından adalet bekliyor. Düğün hazırlıkları yapılan ev, kısa süre içinde cenaze hazırlıklarının yapıldığı bir matem evine dönüşürken, aile kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını ve sorumluların ortaya çıkarılmasını istiyor.

İHA Yaşam
Düğün günü toprağa verildi: Birsen Filiz’in ailesi sorumluluk istiyor
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Birsen Filiz, 19 Ağustos'ta Balıkesir'de Zağnospaşa Meydanı'ndaki yeraltı otoparkında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Üç gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Filiz, 22 Ağustos'ta, kendi düğün gününde hayatını kaybetti.

GELİNLİK YERİNE EVDEN TABUTLA ÇIKTI

Birsen Filiz gelinlikle çıkması gereken evden tabutla çıktı. Anne Özlem Filiz, kızının kokusunu hissettiği yastığını elinden bırakamazken, Birsen için hazırlanan evde bugün düğün telaşı yerine yarım kalan bir hayatın acısı yaşanıyor.

"KAZA TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILSIN"

Ailenin yaşadığı acının yanında tek bir talebi bulunuyor: "Adalet istiyoruz. Kazanın tüm yönleriyle araştırılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BALIKESİR

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Düğün günü toprağa verildi: Birsen Filiz'in ailesi sorumluluk istiyor
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