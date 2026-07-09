Düğün için geldiler, cenazeyle döndüler! 5 yaşındaki Seyit Hamza havuzda boğuldu

İddialara göre olay, dün gece saatlerinde Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi 2925. Sokak üzerinde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Şehir dışından düğün için Kocaeli'ye gelen aile, törenin ardından dinlenmek amacıyla bir bungalov dairesi kiraladı. Gece saatlerinde anne ve babası içerideyken bahçeye çıkan 5 yaşındaki Seyit Hamza Ervasil, iddiaya göre dengesini kaybederek havuza düştü. İçeride bulundukları esnada çocuklarından ses gelmemesi üzerine şüphelenen anne ve baba, kontrol etmek için bahçeye çıktı. Havuzda çocuklarının hareketsiz bedenini gören aile durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, küçük Seyit Hamza'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze işlemler için Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.