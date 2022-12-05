Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri

Düğün ilk dans müziği ve yabancı ilk dans şarkısı eşliğinde çiçeği burnunda düğün çiftini anımsatacak biçimde planlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra ilk dans, pasta kesilme anı, özellikle de ilk dans müzikleri gibi birçok önemli zamanda çalınması gereken müzik listesi vardır ve bunlar kusursuz bir şekilde ayarlanmış olmalıdır. Bu listeler planlanırken hem gelinin hem de damadın müzik zevkleri dikkate alınmalı ve ona göre ayarlanmalı, böylece çift geceyi mutlu bitirmelilerdir.

Düğün İlk Dans Müzikleri

Düğüne gelen davetlileri eğlendirecek, takılar takılırken arka fonda neşeli bir çalacak, gelin ve damadın en güzel günlerine eşlik edecek, ilk dans şarkıları için ayrı bir önem gerekmektedir. Tüm bunlar dikkate alınarak ayarlanan ilk dans şarkı önerileri listesini şu şekilde sıralayabiliriz;

Aytekin Ataş – Yıldızlara Doğru

Sen Ve Ben – İbrahim Baştuğ

Çalıkuşu Jenerik – Aytekin Ataş

Kutlama – Sezen Aksu

Seni Ne Çok Sevdiğimi – Sefarad

Kaybolan Yıllar – Bolahenk

Aşk Alfabesi – Yeşim

Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim

Candan Erçetin – Bahar

Bizim Şarkımız – Ferhat Göçer

Sarıl Bana – Ferhat Göçer

Kenan Doğulu – Gel Gelinim

Kenan Doğulu - En Kıymetlim

Kutsi – İlan-ı Aşk

Kutsi – Benimle Evlenir Misin?

Mutafa Ceceli – Hastalıkta Sağlıkta

Rafet El Roman – Seni Seviyorum

Rafet El Roman - Cennet

Ziynet Sali – Her Şey Güzel Olacak

Herkesin müzik zevkine göre, ruh haline göre müzik listeleri farklılık göstermektedir. Bu güzel Türkçe ilk dans müzikleri yanı sıra düğünlerde çalan yeni popüler olmuş ve zaman zaman Türkçe popun önüne geçmiş olan yabancı ilk dans şarkısı öneri listesi vardır. Bu listeyi de kısaca şu şekilde listeleyelim;