Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri

Düğün ilk dans müziği ve yabancı ilk dans şarkısı eşliğinde çiçeği burnunda düğün çiftini anımsatacak biçimde planlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra ilk dans, pasta kesilme anı, özellikle de ilk dans müzikleri gibi birçok önemli zamanda çalınması gereken müzik listesi vardır ve bunlar kusursuz bir şekilde ayarlanmış olmalıdır. Bu listeler planlanırken hem gelinin hem de damadın müzik zevkleri dikkate alınmalı ve ona göre ayarlanmalı, böylece çift geceyi mutlu bitirmelilerdir.
Düğüne gelen davetlileri eğlendirecek, takılar takılırken arka fonda neşeli bir çalacak, gelin ve damadın en güzel günlerine eşlik edecek, ilk dans şarkıları için ayrı bir önem gerekmektedir. Tüm bunlar dikkate alınarak ayarlanan ilk dans şarkı önerileri listesini şu şekilde sıralayabiliriz;
Herkesin müzik zevkine göre, ruh haline göre müzik listeleri farklılık göstermektedir. Bu güzel Türkçe ilk dans müzikleri yanı sıra düğünlerde çalan yeni popüler olmuş ve zaman zaman Türkçe popun önüne geçmiş olan yabancı ilk dans şarkısı öneri listesi vardır. Bu listeyi de kısaca şu şekilde listeleyelim;