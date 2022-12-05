Haberler Yaşam Haberleri Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri
Giriş Tarihi: 5.12.2022 21:32 Son Güncelleme: 5.12.2022 21:39

Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri

Düğün; nişan, kına gecesi, after party, bekarlığa veda gecesi gibi özel günler; düğün çiftleri için ilk dans müzikleri, ilk dans şarkıları, en unutulmayan ve üzerinden seneler geçse de mutlulukla hatırlayacakları günlerdir. Müziğin düğünde ön planda olması bu önem taşıyan günlerde her ince detay çok önemli ve ince düşünülerek ayarlanmalıdır. Çünkü o günün amacı gelin ve damadın en mutlu günleriymiş gibi ilk dans şarkıları eşliğinde dans etmektir.

Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri

Düğün ilk dans müziği ve yabancı ilk dans şarkısı eşliğinde çiçeği burnunda düğün çiftini anımsatacak biçimde planlanmalıdır. Tüm bunların yanı sıra ilk dans, pasta kesilme anı, özellikle de ilk dans müzikleri gibi birçok önemli zamanda çalınması gereken müzik listesi vardır ve bunlar kusursuz bir şekilde ayarlanmış olmalıdır. Bu listeler planlanırken hem gelinin hem de damadın müzik zevkleri dikkate alınmalı ve ona göre ayarlanmalı, böylece çift geceyi mutlu bitirmelilerdir.

Düğün İlk Dans Müzikleri

Düğüne gelen davetlileri eğlendirecek, takılar takılırken arka fonda neşeli bir çalacak, gelin ve damadın en güzel günlerine eşlik edecek, ilk dans şarkıları için ayrı bir önem gerekmektedir. Tüm bunlar dikkate alınarak ayarlanan ilk dans şarkı önerileri listesini şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Aytekin Ataş – Yıldızlara Doğru
  • Sen Ve Ben – İbrahim Baştuğ
  • Çalıkuşu Jenerik – Aytekin Ataş
  • Kutlama – Sezen Aksu
  • Seni Ne Çok Sevdiğimi – Sefarad
  • Kaybolan Yıllar – Bolahenk
  • Aşk Alfabesi – Yeşim
  • Cem Adrian - Ben Seni Çok Sevdim
  • Candan Erçetin – Bahar
  • Bizim Şarkımız – Ferhat Göçer
  • Sarıl Bana – Ferhat Göçer
  • Kenan Doğulu – Gel Gelinim
  • Kenan Doğulu - En Kıymetlim
  • Kutsi – İlan-ı Aşk
  • Kutsi – Benimle Evlenir Misin?
  • Mutafa Ceceli – Hastalıkta Sağlıkta
  • Rafet El Roman – Seni Seviyorum
  • Rafet El Roman - Cennet
  • Ziynet Sali – Her Şey Güzel Olacak

Herkesin müzik zevkine göre, ruh haline göre müzik listeleri farklılık göstermektedir. Bu güzel Türkçe ilk dans müzikleri yanı sıra düğünlerde çalan yeni popüler olmuş ve zaman zaman Türkçe popun önüne geçmiş olan yabancı ilk dans şarkısı öneri listesi vardır. Bu listeyi de kısaca şu şekilde listeleyelim;

  • Halo- Robert Mendoza
  • Love İn Portofino – Andrea Bocelli
  • Amelie Suite – French Touch
  • Psihedelia – Anna Vissi
  • She's The One – Robbie Williams
  • White Flag - Dido

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Düğün İlk Dans Müzikleri - Enstrümental, Duygusal, Farklı, Türkçe ve Yabancı İlk Dans Müziği Önerileri
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