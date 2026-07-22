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Giriş Tarihi: 22.07.2026 21:46 Son Güncelleme: 22.07.2026 22:13

Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Kayseri'de meydana gelen olayda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
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Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Sultan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yazıcıoğlu'nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KAYSERİ #MELİKGAZİ

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Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!
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