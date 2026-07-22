Düğün konvoyunda feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı!

Kaza, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne Sultan Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan Yazıcıoğlu'nun 7 aylık bebeği A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.