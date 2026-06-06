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Giriş Tarihi: 6.06.2026 15:23

Düğün konvoyundan ateş açıldı: Yorgun mermi 4 yaşındaki Ömer'i karnından yaraladı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya açılan ateş sonucu yorgun mermi 4 yaşındaki Ömer K.’yi karnından yaraladı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Düğün konvoyundan ateş açıldı: Yorgun mermi 4 yaşındaki Ömer’i karnından yaraladı
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Polisi alarma geçiren olay dün öğle saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun düğün evinin önüne gelmesinin ardından kutlama amacıyla silahla havaya ateş açıldı. Bu sırada sıkılan mermilerden biri, bölgede bulunan 4 yaşındaki Ö.K.'ye isabet etti. Karnından yaralanan çocuk için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında olay yerinde 8 boş kovan tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucunda olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ele geçirilirken, M.C. isimli şüpheli gözaltına alındı. Silaha el konulurken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Doktorlar Minik Ömer için seferberliğin devam ettiğini kaydetti.

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Düğün konvoyundan ateş açıldı: Yorgun mermi 4 yaşındaki Ömer'i karnından yaraladı
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