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Giriş Tarihi: 6.09.2026 11:07

Düğün magandası can aldı

Kilis’te bir düğünde havaya açılan ateş, faciaya neden oldu. Kurşunların isabet ettiği Nuri Çamlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İbrahim GÜNEŞ
Düğün magandası can aldı
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Kilis merkeze bağlı Çörten köyünde düzenlenen düğün, silahların havaya açılması sonucu acı bir olaya sahne oldu. Edinilen bilgilere göre, düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu Nuri Çamlı kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çamlı, ambulansla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Nuri Çamlı, yaşamını yitirdi. Çamlı'nın ölüm haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğarken, düğün alanında yaşanan olay büyük üzüntü ve tepkiye neden oldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

#KİLİS

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Düğün magandası can aldı
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