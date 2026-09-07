Haberler Yaşam Haberleri Düğün magandası can aldı
Giriş Tarihi: 7.09.2026

Düğün magandası can aldı

İbrahim GÜNEŞ
Düğün magandası can aldı
  • ABONE OL
Kilis'te bir düğünde havaya açılan ateş, faciaya neden oldu. Merkeze bağlı Çörten köyünde düzenlenen düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu Mehmet Nuri Çamlı, kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çamlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çamlı'nın ölüm haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Y.R.P. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
#KİLİS

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün magandası can aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA