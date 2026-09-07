Düğün magandası can aldı

Kilis
'te bir düğünde havaya açılan ateş, faciaya neden oldu. Merkeze bağlı Çörten köyünde düzenlenen düğün sırasında havaya açılan ateş sonucu Mehmet Nuri Çamlı, kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Çamlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çamlı'nın ölüm haberi ailesi, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Y.R.P. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.