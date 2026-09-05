Düğün magandası dehşeti! 14 yaşındaki çocuk göğsünden vuruldu

Afyonkarahisar'da bir düğün merasimi sırasında havaya ateş açılması faciaya neden oluyordu. Tabancadan çıkan yorgun mermi, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.'nin göğüs bölgesine isabet etti. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 52 yaşındaki İ.D. jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

DÜĞÜN EĞLENCESİ BİR ANDA KORKUYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde düzenlenen düğün merasimi sırasında meydana geldi. Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Eğlence amacıyla ateşlenen silahlardan çıkan mermilerden biri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan 14 yaşındaki T.T.'ye isabet etti. Göğüs bölgesinden yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. T.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ TAKİBE ALDI

Olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri, hem yaralanmaya neden olan kişinin tespit edilmesi hem de benzer bir olayın yaşanmaması için düğün alanında güvenlik önlemleri aldı.Ekiplerin yaptığı incelemeler sırasında düğün alanında bulunan 52 yaşındaki İ.D.'nin şüpheli hareketleri dikkat çekti. Jandarma ekipleri tarafından takibe alınan İ.D.'nin üzerinde bulunan tabancayı fark ettirmeden park h alindeki aracına bırakmaya çalıştığı belirlendi.

TABANCAYI ARACA BIRAKIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Şüphelinin silahı aracına bırakmaya çalıştığını fark eden jandarma ekipleri müdahale ederek İ.D.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında olayla ilgili adli işlem başlatıldı. Jandarma ekiplerinin olay sırasında havaya ateş açan kişi veya kişilerin belirlenmesine yönelik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

14 yaşındaki çocuğun yorgun mermiyle yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle düğün, nişan ve benzeri kutlamalarda havaya ateş açılması nedeniyle yaşanan yaralanma ve ölüm olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ekiplerin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.