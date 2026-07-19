Düğün magandasına geçit yok: 230 bin TL ceza

Konya'nın Meram ilçesinde düğün konvoyu sırasında ambulansın geçişini engelleyerek cadde ortasında drift atan sürücüye ağır ceza uygulandı. Olay, Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyu nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan caddede, sirenleri açık şekilde ilerlemeye çalışan ambulans yoluna devam edemedi. Bu sırada konvoyun önünde bulunan kırmızı renkli Şahin marka otomobilin sürücüsü, cadde üzerinde defalarca drift atarak hem trafiği durdurdu hem de vatandaşların tepkisini çekti. Yaşanan anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine harekete geçen ekipler, drift atan sürücünün kimliğini tespit ederek hakkında işlem başlattı. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle toplam 230 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca drift yapılan Şahin marka otomobil trafikten men edildi. Yetkililer, ambulans, itfaiye ve polis gibi acil durum araçlarının geçişini engelleyen sürücüler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığına dikkat çekti.