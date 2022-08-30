Düğün magandasına yargı ‘dur’ dedi

magandaları, insanların en mutlu günlerinde havaya rastgele ateş açıp onlarca insanın ölümüne sebep olmaya devam ediyor. Bunun son örneği geçtiğimiz gün Ankara'da düğünde havaya açılan ateşle öldürülen 9 yaşındaki Emirhan Baytemür oldu. Birilerinin sevincinin birilerinin matemi olmaması için harekete geçen yargıdan önemli bir karar geldi. İstanbul Maltepe'de geçen yıl ekimde yaşanan olayda, Enes A. ağabeyinin düğününde kurusıkı tabancasıyla sağa sola ateş açtı. Yaptığı magandalığa düğünde konuk olarak bulunan bir kadın "Çocuğum korkuyor yapmayın" diyerek tepki gösterdi. Ancak Enes A. ateş etmeye devam edince kadının eşi Atilla D. devreye girdi. Maganda, Atilla D.'yi darp edip ateş etmeye devam etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Enes A.'yla ilgili Sulh Ceza Hâkimliği tutuklanmasına hükmetti. 1 ay tutuklu kalan düğün magandası Enes A. hakkında savcılık yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. İddianamede "Silahla yaralama" suçundan Enes A.'nın 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.