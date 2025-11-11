Haberler Yaşam Haberleri Düğün nedeniyle park yeri bulamadı: Rastgele ateş açtı, 1ölü, 6 yaralı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 21:54 Son Güncelleme: 11.11.2025 22:27

Şanlıurfa'da düğün nedeniyle park yeri bulamayan Mehmet E., isimli şahıs tartışrığı düğün sahiplerine av tüfeği ile ateş açtı. Olayda 7 kişi yaralanırken, 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan, yaralılardan 16 yaşındaki İklima Subay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi.

İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı. Düğün sahipleri ile tartışan şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Bölgeye giden sağlık ekipleri yararları müdahale ederek ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

16 YAŞINDAKİ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

