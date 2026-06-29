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Giriş Tarihi: 29.06.2026 22:32 Son Güncelleme: 29.06.2026 22:33

Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı

Düzce’de Aydıpınar Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı.

İHA
Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı
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Kaza 21.00 sıralarında Düzce Aydınpınar Caddesi Otluoğlu Mahallesi sapağında bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KNV 27 plakalı otomobil ile 34 GHN 192 plakalı otomobil düğün salonunun kapısının önünde çarpıştı.

Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı

Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları araçlardan çıkardılar. 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazaya rağmen düğünün ara vermeden devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Düğün salonu önünde kaza: 4 yaralı
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