Düğün sonrası dehşet anları kamerada: 3 çocuk babası evlatlarının gözleri önünde öldürüldü! İşte verilen ceza...

"ÇOCUKLARININ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE, ANASININ BABASININ YANINDA OĞLUMU KATLETTİLER"

Düğün sonrasında çıkan park yeri tartışmasında evladını başından vurularak katledildiğini söyleyen baba Vaysal Ekmen, "Benim evimin karşısında 14 Kasım günü gece yarısı düğün vardı. Park yeri kavgası nedeniyle benim oğlumun kiracısı aracını park yapmıştı. O arabayı çekmesini istediler. Bu arada benim oğlum kiracısına söyleyerek 'arabayı çek oradan çıksınlar' dedi. Bunlar kargaşa yaparken benim evime hücum ettiler. Benim evimdeki sandalyelerime varana kadar kırdılar ve bu arada mahalle sakinlerinden bazıları yatıştırmaya çalıştılar. Olay biraz dindi. Bu şahıs arabanın çekildiği yerden bile çıkmadı. Çekti gitti ve geri geldi. Geri gelince bana saldırdı. Ben de kendilerine dedim ki niye bu olayı büyütüyorsunuz? Kendilerine ne var bunda derken İbrahim de 'babamın suçu ne babamdan ne istiyorsunuz' sözleri söyledi. O arada 'gel senle hesaplaşalım' dediler. O grup geri tekrardan geldi ve büyük bir kargaşa çıktı. Katil silahı çekti ve oğlumun kafasına sıktı. Kendisiyle gelen şahıs iki kişi beraber geldiler. Bu arada üçüncü şahıs; birinci mermiyi oğluma sıkınca ikinci mermiyi elinde tuttu ve yere patlattı. Üçüncü mermiyi de 20 metre ötede kendi ateş etti. Katil silahı eline aldı ve beline soktuğu gibi kaçtı. Ben bunların hepsinin; evime saldıranların ve bu katilin gereken cezayı almasını istiyorum. Çocuklarımın gözünün önünde, anasının babasının yanımızda benim oğlumu katlettiler. Ben bunların hepsinden şikayetçiyim. Devletin adaletine güveniyorum ve gereken cezasını bunların almasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.