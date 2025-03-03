Düğün yapacaktı cenazesi geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde motokuryelik yapan Berkay Keçiş (26), sipariş teslimi için motosikletiyle seyir halindeyken Fatih Caddesi üzerinde yolda ıslak zeminde motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosikleti ile birlikte yerde sürüklenen Keçiş, yol kenarında bir işletmeye ait park halindeki römorka başını çarptı.

Kaskı takılı olmasına rağmen başından yaralanan genç motokurye, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı haber alarak hastaneye gelen genç motokuryenin ailesi ve arkadaşları, Keçiş'in ölüm haberi ile yıkıldı. Berkay Keçiş'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için motorkurye arkadaşlarının eşliğinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜNYAEVİNE GİRECEKTİ

Berkay Keçiş'in ölüm haberini alan çok sayıda motokurye, Antalya Adli Tıp Kurumu önüne gelerek gencin ayakta durmakta zorlanan anne ve babasına başsağlığı diledi. Adli Tıp'taki otopsi ve savcılık incelemesinin ardından Keçiş'in cenazesi yine motokurye arkadaşlarının eşliğinde ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü. Öğlen namazının ardından toprağa verilecen Keçiş'in 2 ay sonra dünyaevine gireceği ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.