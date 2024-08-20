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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Düğün yolunda facia

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Düğün yolunda facia
Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkiinde yolun tek şeride düştüğü bölümde bir pikap ile bir TIR, kafa kafaya çarpıştı. Pikabın sürücüsü Medeni İba (52), eşi Remziye İba (58) ve ablası Mensure Güler (58) olay yerinde, kızı Neslihan İba (18) da hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise ağır yaralandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Mardin'in Nusaybin ilçesine düğüne giden kazada hayatını kaybedenlerin gelinin annesi, babası, kız kardeşi ve halası olduğu öğrenildi.
Isparta'nın Senirkent ilçesinde ise "patpat" olarak bilinen tarım aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada patpatta bulunan Zehra Uygun ve Gülfidan Güllü hayatını kaybetti.
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.
Gümüşhane'de kontrolden çıkan hafif ticari araç dere yatağına yuvarlandı. Güngör Gürbüz (58) isimi kadın öldü. 3 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomoblin sürücüsü Ömer Atmaca hayatını kaybetti.

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Düğün yolunda facia
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