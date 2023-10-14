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Giriş Tarihi: 14.10.2023

Düğün yolunda facia: 4 ölü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
MEHMET AL MEHMET AL
Düğün yolunda facia: 4 ölü
Osmaniye'nin Bahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde Ökkeş Ceylan yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Feci kazada hafif ticari araçtaki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

BİR ANLIK KARARSIZLIK ÖLÜM GETİRDİ
Öte yandan Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda Ö.K. idaresindeki yolcu otobüsü, önünde aniden duraksayan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Otomobilin, son anda benzin istasyonuna yöneldiği için duraksadığı öğrenildi Alanya'da İbrahim Ömercikoğlu, Rize'de Harun Aslıyüksek, Kocaeli'nde de Arda Yılmaz, trafik kazalarında can verdi. -

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Düğün yolunda facia: 4 ölü
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