Düğün yolunda facia: 4 ölü

Osmaniye'ninBahçe- Nurdağı karayolu Kızlaç mevkisinde Ökkeş Ceylan yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Feci kazada hafif ticari araçtaki Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy ve Asmina Gülsoy yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Ceylan ile beraberindeki Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçta bulunanların düğün için Antalya'nın Alanya ilçesinden kente geldikleri öğrenildi. Tanker sürücüsü gözaltına alındı.Öte yandan Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda Ö.K. idaresindeki yolcu otobüsü, önünde aniden duraksayan otomobile çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Otomobilin, son anda benzin istasyonuna yöneldiği için duraksadığı öğrenildi Alanya'da İbrahim Ömercikoğlu, Rize'de Harun Aslıyüksek, Kocaeli'nde de Arda Yılmaz, trafik kazalarında can verdi.