Haberler Yaşam Haberleri Düğün yolunda facia: 4 ölü
Giriş Tarihi: 29.08.2026

Düğün yolunda facia: 4 ölü

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Düğün yolunda facia: 4 ölü
  • ABONE OL
Bingöl'ün Genç ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç 600 metrelik uçrumdan yuvarlandı. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne seyir hâlinde olan Mehmet Akgönül (21) idaresindeki araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Akgönül (21), Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan'ın (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesinde ise otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada iki araç şarampole devrildi. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan otobüs sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BİNGÖL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün yolunda facia: 4 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA