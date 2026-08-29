Düğün yolunda facia: 4 ölü

Bingöl
'ün Genç ilçesinde düğünden dönenleri taşıyan hafif ticari araç 600 metrelik uçrumdan yuvarlandı. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne seyir hâlinde olan Mehmet Akgönül (21) idaresindeki araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Akgönül (21), Hasan Bingöl (21), Barış Ayvaz (15) ve Osman Aslan'ın (10) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İzmir'in Menderes ilçesinde ise otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Gümüldür Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada iki araç şarampole devrildi. Otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan otobüs sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Araçların vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye ekipler sevk edildi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör