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Giriş Tarihi: 16.08.2026

Düğün yolunda feci kaza: 7 ölü

Diyarbakır’dan Muş’a düğün için gidenleri taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada 4’ü akraba olan 7 kişi yaşamını yitirdi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Düğün yolunda feci kaza: 7 ölü
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Diyarbakır'dan Muş'a düğün için gidenleri taşıyan minibüs lastiğinin patlaması sonucu Lice ilçesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi ise yaralandı. Diyarbakır'dan Muş'a bir akrabalarının düğününe giden yolcuların içerisinde bulunduğu 22 yaşındaki Devran Karakaş yönetimindeki minibüs lastiğinin patlaması nedeniyle takla attı. Feci kazada ortalık savaş alanına döndü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada minibüste bulunan 7 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerden 5'inin ismi belli oldu: Veysi Şaylıkaya, Veysiye Şaylıkaya (42), Vedat Şaylıkaya (35), Nazya Demirhan (12) ve Zeyd Kayra Şaylıkaya (3). Yaralanan 9 kişinin tedavileri hastanelerde devam ediyor.

#LİCE #DİYARBAKIR #MUŞ #112 ACİL SERVİS

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Düğün yolunda feci kaza: 7 ölü
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