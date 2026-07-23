Haberler Yaşam Haberleri Düğün yolunda kahreden kaza: Genç anne hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.07.2026 11:31

Düğün yolunda kahreden kaza: Genç anne hayatını kaybetti

Kayseri'de düğün konvoyunda ilerleyen bir otomobilin kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere çarpması sonucu 29 yaşındaki Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybederken, aralarında 7 aylık bebeğinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Düğün yolunda kahreden kaza: Genç anne hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin ön yolcu kısmından girerek tavan bölümüne kadar ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GENÇ ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 aylık bebek A.Y. ile N.Y. ve H.C., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜĞÜN SEVİNCİ YASA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Düğün için yola çıkan konvoyda yaşanan acı kaza, aile yakınları ve davetlileri yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KAYSERİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün yolunda kahreden kaza: Genç anne hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA