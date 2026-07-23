Düğün yolunda kahreden kaza: Genç anne hayatını kaybetti

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. Düğüne gitmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan B.Y. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyer otomobilin ön yolcu kısmından girerek tavan bölümüne kadar ilerledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

GENÇ ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Sultan Yazıcıoğlu'nun (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 aylık bebek A.Y. ile N.Y. ve H.C., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DÜĞÜN SEVİNCİ YASA DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sultan Yazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Düğün için yola çıkan konvoyda yaşanan acı kaza, aile yakınları ve davetlileri yasa boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.