Düğünde havaya ateş açıldı: 1 kadın öldü

Mardin
'in Kızıltepe
ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu vurulan bir kadın hayatını kaybetti. Olay, önceki gece Mezopotamya Mahallesinde meydana geldi. Düğünde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla rastgele havaya ateş edildi. Kurşunlardan biri evinin balkonunda bulunan 77 yaşındaki Hedla Çin'in göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen ekipler tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayda kullanılan silah da ele geçirildi.