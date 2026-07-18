Düğünde kanlı hesaplaşma: Enişte kayınbiraderini tabancayla öldürdü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreni, yaşanan silahlı saldırı nedeniyle kana bulandı. Düğüne katılan Doğan Dağcı, burada uzun süredir aralarında mera anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen eniştesi A.Ö. ile karşılaştı. İlk olarak sözlü tartışma şeklinde başlayan gerginlik, tarafların birbirlerine sert tepki göstermesiyle kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunan davetlilerin araya girme çabalarına rağmen tartışmanın önüne geçilemedi.

TABANCASINI ÇEKİP ATEŞ AÇTI

İddiaya göre A.Ö., yanında bulunan tabancayı çıkararak kayınbiraderi Doğan Dağcı'ya peş peşe ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Dağcı kanlar içinde yere yığılırken, düğün salonunda büyük panik yaşandı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte davetliler can havliyle salonu terk etmeye çalışırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Doğan Dağcı

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Doğan Dağcı, ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Dağcı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber, hastane önünde bekleyen yakınlarını yasa boğdu.

ŞÜPHELİ KAÇTI, DAHA SONRA TESLİM OLDU

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan A.Ö. için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Bir süre sonra A.Ö.'nün jandarmayı telefonla arayarak teslim olmak istediğini bildirdiği ve güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından düğün salonunda geniş güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ve cinayetin tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Yaşanan kanlı olayın, taraflar arasında uzun süredir devam ettiği öne sürülen mera anlaşmazlığından kaynaklandığı iddia edilirken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.