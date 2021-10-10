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Giriş Tarihi: 10.10.2021 16:58

Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü...

DHA
Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü...

Giresun'un Piraziz ilçesindeki düğünde maganda dehşeti yaşandı. Silahla ateş açan A.G., hem kendisini hem Altun Hülya Şimşek'i (48) yaraladı. Şimşek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Korkurç olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar A.G. ile Altun Hülya Şimşek'e isabet etti. A.G. ile Şimşek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine kurşun isabet eden ve durumu ağır olan Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Düğünde maganda dehşeti: 1 ölü...
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