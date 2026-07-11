Düğünde maganda kurşunu can aldı

Merkeze bağlı Hacıbeyli köyünde düzenlenen düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya açılan ateş sırasında maganda kurşununun isabet ettiği N.Ö. başından ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, silahı ateşleyen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

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