Düğünde takılan altınlarla ilgili emsal Yargıtay kararı: Kime takıldıysa ziynet eşyası onundur

Boşanma davalarının en büyük tartışma konularından biri olan ziynet paylaşımı konusunda Bursa Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. Bir boşanma davasında davacı kadın, düğünde damada takılan 6 adet çeyrek altının da kendisine ait olduğunu iddia etti. Aile Mahkemesi talebi yerinde buldu. İtiraz sonucu Yargıtay'a giden dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, emsal bir karara imza attı. Heyet, düğünde tarafların kendisine takılan ziynet eşyalarının takılan kişiye ait olması gerektiğine hükmetti.

Daha önce 'Düğünde kime takılırsa takılsın altınların geline ait olduğu'na yönelik çıkan kararlar böylece son buldu. Verilen kararı detaylarıyla açıklayan Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi tarafından, "Düğünde eşlere takılan ve ekonomik değeri olan eşyalarla ilgili davalarda, dairemizin içtihatlarında değişikliğe gidilmesi zorunluluğu doğmuştur. Taraflar arasında ziynet eşyalarının paylaşımı konusunda anlaşma mevcut ise paylaşım bu anlaşmaya göre gerçekleştirilir. Anlaşma bulunmadığı takdirde, erkeğe ve kadına takılan/verilen ve ekonomik değer taşıyan her şey kural olarak kendilerine aittir. Ancak takılar içinde karşı cinse özgü bir ziynet eşyası varsa o cinse verilmiş sayılır. Özgü olma konusunda çekişme varsa ve gerektiğinde bilirkişi incelemesi yapılmalıdır. Bilirkişi incelemesi sonucunda o eşyanın her iki cinse özgü olduğu belirlenmişse o eşya verilen kişiye ait olur" denildi.