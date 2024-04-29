Düğündeki husumete kanlı randevu

İstanbul Bağcılar'da iddiaya göre Ülger Y. isimli kadın, buluşma ayarladığı M.Ç.'yi tuzağa düşürdü. M.Ç., buluşma yerinde 3 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre M.Ç.'nin yaklaşık 1 yıl önce 3 şüpheliyle bir düğün sırasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Olayda yakalanan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırı anı güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Olay, 21 Nisan Pazar günü Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., Ülger Y. isimli kadınla buluşmak üzere dışarı çıktı. Buluşma sırasında M.Ç., 3 şüpheli tarafından takip edildi. Şüpheliler tarafından yakalanan M.Ç., önce bıçaklandı ardından da silahla vurularak yaralandı. Yaralanan M.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler ve Ülger Y., bir otomobille kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin olay sırasında, R.Y. tarafından Eyüpsultan'dan kiralanan aracı kullandıkları belirlendi. Polis ekipler olayı gerçekleştirenlerin Emrah K. (30) , Emre K. (22) ve R.Y. olduğunu tespit etti. Saldırganlarla M.Ç. arasında, yaklaşık 1 yıl önce Alibeyköy'deki bir düğün sırasında alkollüyken kavga çıktığı, olayda R.Y.'nin bıçaklanarak yaralandığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu öğrenildi.