Düğündeki katliama neden olan istek şarkı belli oldu! Katil, cezaevindeki ağabeyi için ‘Hapishane’ şarkısını istemiş!

Olay, 20 Haziran saat 23.45 sıralarında Ödemiş ilçesine bağlı Emirli Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesindeki kına gecesinde meydana geldi. Sezgin B. ile Yağmur S. çiftinin kına gecesi eğlencesi sırasında 43 yaşındaki Erşan Dereli, düğünde istediği şarkı çalınmayınca evine giderek pompalı tüfek ile geri döndü. Dereli kalabalığa doğru hedef gözetmeksizin rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu ailesiyle birlikte düğün alanına eğlenmeye gelen 12 yaşındaki Ayaz Çimen hayatını kaybetti. Saldırıda Hüseyin Öztürk (23), Hasan Bulut (30), Ümmühan Dereli (45) ve Osman Öztürk (72) yaralandı.

CEZAEVİNDEKİ AĞABEYİ İÇİN ŞARKI İSTEMİŞ

Olaydan sonra ormanlık alana kaçan şüpheli Erşan Dereli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan Dereli ifadesinde, cezaevindeki ağabeyi için istek parçada bulunduğu ve isteğinin kabul olmaması üzerine ateş açtığını söylediği öğrenildi.

FERDİ TAYFUR'DAN HAPİSHANE ŞARKISI

Tutuklanan katil Erşan Dereli'nin (43) cezaevindeki ağabeyi için Ferdi Tayfur'dan 'Hapishane etrafı dikenli teller' şarkısını istediği öğrenildi. Düğün sahiplerinin de 'abinin vurduğu kişinin annesi de düğünde. Bu şarkıyı çalarsak ayıp olur' dedikleri anca Erşan Dereli'nin 'Bu şarkı çalınacak' diye ısrar ettiği, şarkı çalmayınca öfkeden deliye döndüğü ve olayı gerçekleştirdiği belirtildi.

KARISINI DA DÜĞÜNDEKİLERİ UYARDIĞI İÇİN VURMUŞ!

İstek şarkı çalınmayınca bu sırada düğünde olan Erşan Dereli'nin eşi Ümmühan Dereli'nin düğündekileri 'eve tüfek almaya gitti. Herkesi vuracak' diye uyarıda bulunduğu, bunları duyan Erşan Dereli'nin eşini de bu sebeple yaraladığı ortaya çıktı.

HAPİSHANE ŞARKISININ SÖZLERİ

Hapishane etrafında

Aney aney, dikenli teller

Birbirine kenetlenmiş

Yarum aman, gülüm aman, bağlı bilekler

Sağımda solumda hasret çekenler

(Tez gel anam tez gel görüş günümde)

(Tahammüle hâl mı kaldı garip gönlümde?)

Ah, tez gel anam tez gel görüş günümde

Tahammüle hâl mı kaldı garip gönlümde?

İki kelimeyle anla derdimi

Feryat etsem duyuramam sesimi

Çok konuşsam dinletemem sözümü

Ölmeden göreyim baba yüzünü

Tez gel yavrum tez gel görüş günümde

Beklemeye hâl kalamdı garip gönlümde

(Tez gel anam tez gel görüş günümde) Anam aman, aman, aman

(Tahammüle hâl mı kaldı garip gönlümde?) Bahtı karalı anam

Elleri koyununda (Tez gel anam tez gel görüş günümde)

Boynu bükük anam (Tahammüle hâl mı kaldı garip gönlümde?)

Kara yazılı anam, bahtı karalı anam, çileli anam

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör