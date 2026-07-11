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Giriş Tarihi: 11.07.2026 13:28

Düğünden çıkıp vatan için meydana koştu! “Birlik olduk, ihaneti yendik, hainlere fırsat vermedik”

15 Temmuz hain darbe girişiminde Çengelköy'de darbecilerin açtığı ateş sonucu Gazi olan Giresunlu Sedayi Yılmaz, "Düğünden çıkıp vatan için şehit olmaya gittik. Birlik olduk, ihaneti yendik, hainlere fırsat vermedik. Kaburgamda hâlâ taşıdığım mermi benim şeref madalyam. 10 yıl geçti. O kara gece hala dün gibi gözümün önünde. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Düğünden çıkıp vatan için meydana koştu! Birlik olduk, ihaneti yendik, hainlere fırsat vermedik
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Sedayi Yılmaz, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapıyordu. O gece Çengelköy'de bir yakınının düğününde bulunan Yılmaz, darbe girişimi haberini alır almaz düğünü yarıda bırakıp arkadaşlarıyla birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlara koştu. Çengelköy Meydanı'nda darbecilere karşı direnen Yılmaz, hainlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi oldu.

"DÜĞÜNÜ BIRAKIP ŞEHİT OLMAYA GİTTİK"

15 Temmuz gecesini aradan geçen 10 yıla rağmen ilk günkü gibi hatırladığını söyleyen Sedayi Yılmaz, o anları şöyle anlattı: "Yakınımızın düğünündeydik. 'Darbe oluyor' denildiği anda düğünü bırakıp meydanlara koştuk. Tek düşüncemiz vatanımızı hainlere teslim etmemekti. Ellerimizde Türk bayrakları vardı, yüreğimizde ise en ufak bir korku yoktu. O gece şehit olmaya gittik."

"KABURGAMDAKİ MERMİ BENİM ŞEREF MADALYAM"

Çengelköy Meydanı'nda sabaha kadar direndiklerini anlatan Yılmaz, darbecilerin açtığı ateşte kaburgasından vurulduğunu belirtti. Kaburgasına giren kurşunun sağ akciğerinde kaldığını ifade eden Yılmaz, doktorların hayati risk nedeniyle mermiyi çıkaramadığını söyledi. Yılmaz, "Kurşun kaburgama isabet etti. Yerde sürünerek güvenli bölgeye ulaştım. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Doktorlar merminin çok tehlikeli bir noktada olduğunu, bu nedenle çıkarılamayacağını söylediler. Bugün hâlâ o mermiyle yaşıyorum. O benim şeref madalyamdır" diye konuştu.

ARKADAŞIM KÖPRÜDE ŞEHİT DÜŞTÜ

15 Temmuz gecesinin en büyük acılarından birini yakın arkadaşını kaybederek yaşadığını dile getiren Yılmaz, "İstanbul'da yaşayan arkadaşım İsmail Kefal da bizim gibi vatanını korumak için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmişti. Darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit oldu. Mekânı cennet olsun, inşallah"

BİRLİK OLDUK, İHANETİ YENDİK

Aradan geçen 10 yılın yaşadıklarını unutturmadığını belirten Sedayi Yılmaz, "O gece yaşananlar gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor. Türk milleti o gece birlik ve beraberliğiyle vatanın sahipsiz olmadığını tüm dünyaya gösterdi. Hainlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Birlik olduk, ihaneti yendik. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet duyuyorum. 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

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#15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ

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