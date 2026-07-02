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Giriş Tarihi: 2.07.2026

Düğünden dönen davulcular 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

DHA
Düğünden dönen davulcular 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde katıldıkları düğünden dönüşe geçen davulcu Cihan Taş (27) ve köçek İsmail Ersoy'in (43) içinde bulunduğu otomobil, İmamoğlu köyü Boztepe Mahallesi'nde yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın sabah saatlerinde fark edilirken, ihbar üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla uçuruma yuvarlanan otomobildeki Cihan Taş ve İsmail Ersoy'un cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Düğünden dönen davulcular 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
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