Düğüne gittiler cenazeyle döndüler

Kocaeli Karamürsel
ilçesinde meydana gelen olayda, geldikleri bir düğün sonrası dinlenmek için bungalov kiralayan ailenin 5 yaşındaki çocukları Seyit Hamza Arvasi, bahçedeki havuza düşerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, dün gece saatlerinde Karamürsel ilçesi Oluklu Mahallesi 2925. Sokak üzerinde bulunan bir bungalovda meydana geldi. Şehir dışından düğün cemiyeti için Kocaeli'ne gelen aile, törenin ardından dinlenmek amacıyla bir bungalov dairesi kiraladı. Gece saatlerinde anne ve babası içerideyken bahçeye çıkan 5 yaşındaki Seyit Hamza Arvasi, iddiaya göre dengesini kaybederek havuza düştü. İçeride bulundukları esnada çocuklarından ses gelmemesi üzerine şüphelenen anne ve baba, kontrol etmek için bahçeye çıktı. Aile havuzda çocuklarını hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Seyit Hamza'nın hayatını kaybettiği belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.