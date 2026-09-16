Düğünleri ve ATM’leri soymuştu: Adanalı hırsız bu defa marketten ürün çalarken yakalandı

ÖNCESİNDE DE DÜĞÜNLERDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Öte yandan şüpheli Sinan E.'nin, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı. Ayrıca cezaevinden tahliye olan Sinan E.'nin, nisan ayında farklı günlerde Yüreğir ilçesindeki çeşitli ATM'lerde, maaşlarını çekmek isteyen 4 kişinin de yaklaşık 40 bin lirasını yardım bahanesiyle çaldığı belirlendi.

Bu arada Sinan E.'nin, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere yine tahliye edildiği belirtildi. Emniyete götürülen Sinan E.'nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör