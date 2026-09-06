Düğünü olacaktı, ölüme gitt

Burdur'da 26 yaşındaki genç düğününden bir gece önce feci bir kazada yaşamını yitirdi. Burdur'da yaşayan İsmail Arpag'ın önceki akşam saat 20.00'da düğünü vardı. Düğünden bir gece önce arkadaşlarıyla buluşup birlikte vakit geçiren Arpag, saat 01.00 sıralarında motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı. Ancak Kurtdereli Sokak üzerinde kontrolü kaybedince, park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin hurdaya döndüğü kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Arpag, tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmail Arpag'dan geriye ise "Beste & İsmail" başlıklı, in aynı günün akşamında düğünü vardı, davetlisiniz" yazan düğün davetiyesi kaldı.



Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ise Saklıkent yolu üzerinde otomobille çarpışan motosikletteki Onurcan Kıllı (19) ve Süleyman Fırat Akuş (18) genç yaşında hayata veda etti.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aküsü biten otomobilini çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettirince kontrolünü kaybederek servis midibüsüyle çarpışan R. E. öldü.



Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ramadan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Gaziantep'in Nizip ilçesinde kontrolden çıkarak ağaca çarpan motosikletin sürücüsü Metin Polat (14) hayatını kaybetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör