Düğününe günler kala otel önünde katledilmişti! Tahsin’in katilleri için istenen ceza belli oldu: Müşteriler rahatsız olup...

"İSTESEYDİ ÜSTESİNDEN GELEBİLİRDİ"



Sanıkların savunması ve tanık beyanının ardından söz verilen anne Nimet Göker, oğlunun fiziki yapısına dikkat çekerek, Tahsin Göker'in saldırmak istemesi halinde sanıkların üstesinden gelebileceğini söyledi. Acılı anne, oğlunun 1.85 boyunda ve 150 kilogram olduğunu belirterek, olayın anlatıldığı gibi gerçekleşmediğini düşündüklerini ifade etti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI



Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, tutuklu sanık Eyyüp T.'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Halil S.'nin ise eylemleriyle suça doğrudan iştirak etmese de olayın gerçekleşmesine yardım eden kişi olarak cezalandırılması ve tutuklanması istendi. Savcı ayrıca Eyyüp T.'nin Halil S.'ye yönelik eylemi nedeniyle beraatini talep etti.