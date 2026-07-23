Dükkanını ve otomobilini kundaklayıp kurşun yağdırdı! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: ‘Senin hayatını yakarım’ deyip…

'BENİ ARAYIP PARA TEKLİF ETTİ'

Esra Ö., korktuğunu belirterek, "2 çocuğum var. Karakolda tehditlerini duydum. Ailesi de beni arayıp para teklif edip şikayetimi geri çekmemi söyledi. Bunu da asla kabul etmiyorum. Her şeyden önce paradan önce haysiyetim, gururum, şerefim geliyor. Ben dükkanı tekrar yerine koyarım. Eşim vefat ettiğinden beri hiç kimseden bir lira istemedim. Tırnağımla kazıya kazıya gece gündüz çalışa çalışa gün geçirdim. O kurşunu bana sıkabilseydi, ölecektim ve bir kadın cinayeti olacaktım. Karakolda ben içerideyken aşağıdan bağırıyordu. Hatta camda da karşı karşıya geldik. 'Buradan çıktıktan sonra kalan işime devam edeceğim, evlenemeyeceksin' dedi. Tehditlerinden kaynaklı korkuyor muyum; korkuyorum. İçeriden çıkmasını istemiyorum. Bu konuda yetkililerden yardım istiyorum. Çıkmadığı sürece rahatım. Eğer dün bana ateş ettiğinde orada ölseydim, 2 çocuğum ya aileme ya yuvaya giderdi, kimse bakmazdı. Ben ölseydim kadın cinayeti olacaktım ve kadın cinayeti olmam konuşulacaktı. Şimdi hayattayım ve konuşabiliyorum. Kesinlikle içeriden çıkmasını istemiyorum, tek dileğim bu. Bundan sonrası için de adalet ne derse onun yanındayız" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör