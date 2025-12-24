DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

2026 yılında geçerli olacak zam oranlarıyla birlikte, milyonlarca dul ve yetim maaşı alan hak sahibini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde artış bekleniyor. Son olarak temmuz döneminde yapılan artışın ardından, yeni belirlenen asgari ücret ve memur maaş katsayısı doğrultusunda dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplanacak. Ocak 2026 zammı öncesinde gözler, açıklanacak resmi oranlara çevrildi.Peki, 2026 yılında dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, ödemelere yüzde kaç zam yapılacak? İşte, merak edilen detaylar…
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.
2026 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı doğrultusunda belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında, Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleştiğinde, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltilecek.
Bu kapsamda, dul ve yetim maaşları 2026 yılında memur maaş zamlarına paralel şekilde artırılacak ve yeni tutarlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.
6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.
TÜİK'in açıkladığı Temmuz–Kasım dönemi enflasyon verilerine göre, emekli maaşları için şimdiden oluşan 5 aylık zam oranı %11,21 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisine göre Aralık ayı enflasyonunun %1–1,5 aralığında gerçekleşmesi öngörülürken, bu durumda 2026 Ocak emekli zammının yaklaşık %12,5 olması bekleniyor. Aynı oran dul ve yetim maaşlarına da yansıtılacak. Kesin zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.
Beklentilere göre yapılan hesaplamada;
10.000 TL dul ve yetim maaşı alanların ödemesi 1.250 TL artarak 11.250 TL'ye,
12.000 TL alanların maaşı 1.500 TL artışla 13.500 TL'ye,
14.000 TL alanların ödemesi ise 1.750 TL yükselerek 15.750 TL'ye çıkacak.
Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;
65 yaş aylığı
Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)
Evde bakım maaşı
SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri
Kıdem Tazminatı Tavanı
Asgari ücrete bağlı olarak artış gösterecek ücretler ise şu şekilde olacak;
İşsizlik maaşı
Kısa çalışma ödeneği
Asgari ücret desteği
İşbaşı eğitim programı ödemeleri
Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri
Stajyer ve çırak ücretleri
Kıdem Tazminatı Tabanı