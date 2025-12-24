Haberler Yaşam Haberleri DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:53

DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala 2026 yılı dul ve yetim maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ve güncel ekonomik veriler doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerinde, yeni belirlenen asgari ücretin ardından artış beklentisi güçlendi. Asgari ücret zammının birçok kalemi etkilemesiyle birlikte dul ve yetim aylıkları da Ocak 2026 döneminde zamlı olarak ödenecek.Peki, 2026 Ocak dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
  • ABONE OL

2026 yılında geçerli olacak zam oranlarıyla birlikte, milyonlarca dul ve yetim maaşı alan hak sahibini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde artış bekleniyor. Son olarak temmuz döneminde yapılan artışın ardından, yeni belirlenen asgari ücret ve memur maaş katsayısı doğrultusunda dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplanacak. Ocak 2026 zammı öncesinde gözler, açıklanacak resmi oranlara çevrildi.Peki, 2026 yılında dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, ödemelere yüzde kaç zam yapılacak? İşte, merak edilen detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıkladı.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

2026 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarına uygulanacak zam oranı doğrultusunda belirlenecek. Yıl sonu enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler ışığında, Ocak 2026 döneminde memur maaşlarına yapılacak artış oranı netleştiğinde, dul ve yetim aylıkları da aynı oranda yükseltilecek.

Bu kapsamda, dul ve yetim maaşları 2026 yılında memur maaş zamlarına paralel şekilde artırılacak ve yeni tutarlar resmi açıklamanın ardından belli olacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

2026 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in açıkladığı Temmuz–Kasım dönemi enflasyon verilerine göre, emekli maaşları için şimdiden oluşan 5 aylık zam oranı %11,21 seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisine göre Aralık ayı enflasyonunun %1–1,5 aralığında gerçekleşmesi öngörülürken, bu durumda 2026 Ocak emekli zammının yaklaşık %12,5 olması bekleniyor. Aynı oran dul ve yetim maaşlarına da yansıtılacak. Kesin zam oranı ise 5 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.

Beklentilere göre yapılan hesaplamada;

10.000 TL dul ve yetim maaşı alanların ödemesi 1.250 TL artarak 11.250 TL'ye,

12.000 TL alanların maaşı 1.500 TL artışla 13.500 TL'ye,

14.000 TL alanların ödemesi ise 1.750 TL yükselerek 15.750 TL'ye çıkacak.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Memur maaş zammına bağlı olarak artış gösterecek ücretler şu şekilde;

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE BAĞLI ARTAN ÖDEME VE DESTEKLER

Asgari ücrete bağlı olarak artış gösterecek ücretler ise şu şekilde olacak;

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz