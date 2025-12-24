DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA: 2026 asgari ücret zammı ile dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

2026 yılında geçerli olacak zam oranlarıyla birlikte, milyonlarca dul ve yetim maaşı alan hak sahibini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde artış bekleniyor. Son olarak temmuz döneminde yapılan artışın ardından, yeni belirlenen asgari ücret ve memur maaş katsayısı doğrultusunda dul ve yetim aylıkları yeniden hesaplanacak. Ocak 2026 zammı öncesinde gözler, açıklanacak resmi oranlara çevrildi.Peki, 2026 yılında dul ve yetim maaşı ne kadar olacak, ödemelere yüzde kaç zam yapılacak? İşte, merak edilen detaylar…