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Giriş Tarihi: 19.09.2026

‘Dumansız Kampüs’ hayata geçirildi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
‘Dumansız Kampüs’ hayata geçirildi
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İbn Haldun Üniversitesi, öğrenciler, akademik ve idari personel ile tüm kampüs kullanıcıları için daha sağlıklı ve temiz bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla "Dumansız Kampüs" uygulamasını başlattı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen yeni yönergeyle tütün ve tütün benzeri ürünlerin kampüs içerisindeki kullanımına ilişkin kapsamlı düzenlemeler yürürlüğe girdi. "Dumansız Kampüs Yönergesi" ile üniversitenin tüm yerleşkelerinde sağlıklı, temiz ve dumansız bir kampüs ortamının oluşturulması hedefleniyor. Düzenleme, öğrencilerden akademik ve idari personele, ziyaretçilerden etkinlik katılımcılarına kadar kampüsü kullanan herkesi kapsıyor. Uygulamayla dumansız kampüs kültürünün geliştirilmesi amaçlanıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

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‘Dumansız Kampüs’ hayata geçirildi
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