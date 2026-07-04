“Dumansız Kampüs Sağlıklı Gelecek” projesi tanıtıldı!

Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yürütülen "Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek" projesinin tanıtım programı, Cumartesi günü Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi. Programa Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

SİGARADAN HER YIL 120 BİN KİŞİYİ KAYDEDİYORUZ

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, yaptığı konuşmada projenin önemine dikkat çekti. Özellikle gençlerin tütün bağımlılığından korunmasının hayati bir mesele olduğunu vurgulayan Dinç, "Her yıl 120 bin insanımızı sigara nedeniyle kaybediyoruz. Bu mücadelede asla geri adım atamayız. Bugün bağımlılık endüstrisinin hedef aldığı yaş 15-25 yaş arası gençlerimiz ki bu dönem bizim için bağımlılıkla mücadelede en kritik dönem. O yaş grubunun korunması çok sayıda insanımızın da korunması demektir. Gençlerimizin doğru bilgiye sahip olması ve bağımlılıklarla mücadelenin tüm tabana yayılması konusunda çok çeşitli çalışmalarımızı üniversitelerimiz ile birlikte gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

AÇIK ALANLAR İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise proje kapsamında üniversite kampüslerinde tütün kullanımını önleyici yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti. Özvar, "Bu çerçevede, kampüslerde kapalı alanların yanı sıra açık alanlar ve eklentiler de dikkate alınarak tütün ürünlerinin kullanımını önleyici düzenlemeler yapılacaktır. Tütün kullanımına izin verilen alanlar varsa, bunlar mümkün olan en sınırlı sayıda olacak. Bina girişlerinden, yoğun yaya akslarından, sosyal alanlardan ve öğrencilerin yoğun bulunduğu bölgelerden uzak şekilde planlanacaktır." dedi.

TÜRKİYE AKCİĞER KANSERİNDE BİRİNCİ SIRADA

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise şunları söyledi: "Sigara, akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada bir numara yapmış durumda. TÜİK raporlarına göre, Türkiye'deki ölümlerin %34'ü sigaradan kaynaklanmaktadır. Akciğer kanseri, gırtlak kanseri, beyin kanaması, pıhtı atması ve solunum yolu hastalıklarının en büyük sebebi sigaradır.

SİGARAYA TABİİ Kİ DOKUNACAĞIZ

'Sigaramıza dokunmayın' diyorlar, tabii ki dokunacağız, toplumla beraber dokunacağız. Bırakmak isteyen herkese de yardımcı olacağız. 2025 senesinde 8 milyar paket sigara satılmış. OECD raporuna göre dünyanın en çok sigara içen ikinci ülkesiyiz. Bu yüzden tüm toplum olarak çaba harcayacağız."

HEDEF GENÇLERİ BAĞIMLILIKTAN KORUMAK

"Dumansız Kampüs, Sağlıklı Gelecek" projesiyle üniversite kampüslerinde sağlıklı yaşam bilincinin artırılması, gençlerin bağımlılıklardan korunması ve dumansız yaşam kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör