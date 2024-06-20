Dün akşam kayıp haberi verilen gencin cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Kütahya merkez Bölücek Mahallesi 17. Sokak'ta su kanalına düşmüş motosiklet ve sürücüyü fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Mehmet Sadık Arslan'ın (25) hayatını kaybettiğini belirledi.

Arslan'ın dün akşamdan bu yana kayıp olarak arandığı öğrenildi. Arslan'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince su kanalından çıkarılarak Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.