Giriş Tarihi: 27.12.2025 07:56

Cuma akşamı yayınlanan diziler reyting yarışında kıyasıya rekabet etti. Taşacak Bu Deniz ve Arka Sokaklar, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, sabah saatleriyle birlikte AB ve Total reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. En çok izlenen yapım merak konusu oldu. İşte, 26 Aralık 2025 reyting sonuçları sıralaması...

Cuma akşamı televizyon ekranlarında reyting yarışı büyük bir heyecana sahne oldu. Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar dizileri, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken, prime time kuşağında zirve mücadelesi yaşandı. Yayınların ardından sabahın ilk saatleriyle birlikte dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Total, AB gruplarında en çok izlenen yapım merak konusu oldu. İşte, 26 Aralık 2025 reyting sonuçları ve tüm detaylar...

26 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan zirve yarışını hangisinin kazandığı merak ediliyor.

26 Aralık 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olunca habere eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

AB REYTİNG SIRALAMASI

Dün akşamın reyting birincisi kim oldu? 26 Aralık 2025 reyting sonuçları ile Taşacak Bu Deniz zirvede mi?
