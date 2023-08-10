Dün serinlemek için girdiği denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy mevkii sahilinde dün saat 16:00 sıralarında tatil için Afyon'dan Trabzon'a gelen 6 kişilik ailenin 4 ferdi, serinlemek için plajdaki dalgakırandan denize girdi. Denize giren aynı aileden 4 kişi akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Akrabalarını kurtarmak isteyen 2 kişi ise denize atladı. Kendi çabalarıyla yakınlarını kurtarmak isteyen 2 kişi ise akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Çevrede bulunan plajdaki cankurtaranlar ve vatandaşlar dalgalara kapılarak açığa sürüklenen 2 kişiyi görünce teknelerle denize açıldı. Yapılan kurtarma çalışması ile dalgalar arasında yaşam mücadelesi veren 5 kişi tekneye alınarak, kıyıya ulaştırıldı. Denizde akıntıya kapılan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay ise gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK Özel Timi, 02 Komutanlığı ve jandarma ekipleri tarafından kayıp Yeşilay için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Dalgalara kapılarak sürüklenen ve yaşam mücadelesi veren 1'i kadın, 1'i kız çocuğu 5 kişi, kayıktakiler tarafından kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Denizde kaybolan 21 yaşındaki Tekin Yeşilay'a ise ulaşılamadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiye yapılan ilk yardımın ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kayıp ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, denizde kaybolan Tekin Yeşilay için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına havadan da helikopterle destek veriliyor.