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Giriş Tarihi: 25.07.2026

Dünürler arasındaki kavgada 2 kişi öldü

Dünürler arasındaki kavgada 2 kişi öldü
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Aydın'ın Söke ilçesinde önceki akşam Işık ve Demirtaş aileleri arasında kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı ve 7 kişi yaralandı. Tarafları ayırmaya çalışan yaralılardan Umut Çabaş (38) kurtarılamadı. Hastanedeki tedavisi süren Doğan Işık da yaşamını yitirdi. Olayla ilgili R.D., M.N.D., C.D. ve S.D. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AYDIN #SÖKE

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Dünürler arasındaki kavgada 2 kişi öldü
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