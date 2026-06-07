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Giriş Tarihi: 7.06.2026

Dünya bize emanet

ANKARA
Dünya bize emanet
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Haftası kapsamında Ankara Saraçoğlu Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Bize Emanet" temasıyla kutlanan Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Saraçoğlu Mahallesi'nde atölye çalışmalarına katılan çocukların görüntülerine yer verdi. Kurum, paylaşımında, "Türkiye Çevre Haftası'nda çocuklarımızın neşesi millet bahçelerimizi doldurdu. Ankara'da da çevre müfettişlerimiz başkentimizin simge mekânları arasına giren Saraçoğlu Mahallesi'nde buluştu" ifadelerini kullandı. Görüntülerde yer alan çocuklar, Sıfır Atık, doğa koruma ve oyun alanlarına ilişkin düşüncelerini dile getirdi. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#ANKARA #MURAT KURUM #SIFIR ATIK

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