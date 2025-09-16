Dünya çapında ses getiriyor

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, bu yıl da 100'e yakın ülkeden TEKNOFEST yarışmalarına başvuru aldıklarını ve finale onlarca ülkeden takımların kaldığını belirterek, "TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, özellikle yurt dışında bulunan muadilleriyle de mukayese edildiğinde aslında çok daha gelişmiş ve profesyonel seviyede diyebilirim" dedi. Hıdır, ekiplerin o büyük güne hazırlandığını belirterek, yarışlarda dereceye girenlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacağını, festivalde birçok yarışmanın da olacağını kaydetti.Bu yılın kendileri için çok yoğun geçtiğini, yoğun bir tempoyla çalışmalarının sürdüğünü anlatan Hıdır, şöyle devam etti: "Gençlerimizi bilimle, teknolojiyle buluşturmak için bizler canla başla Türkiye'nin teknoloji takımı vakfı olarak çalışmaya devam ediyoruz. TEKNOFEST aslında uluslararası bir festival. Yarışmalar itibarıyla bakıldığında da tüm yarışmalarımız yurt dışından katılımcılara açık. Bu yıl da 100'e yakın ülkeden TEKNOFEST yarışmalarına başvuru aldık ve finale kalan onlarca ülkeden takımlarımız var. Bunların arasında dereceye giren takımlarımız da oluyor. Bu anlamda da aslında TEKNOFEST'in teknoloji yarışmaları, özellikle yurt dışında bulunan muadilleriyle de mukayese edildiğinde aslında çok daha gelişmiş ve profesyonel seviyede diyebilirim. Yarışmalarımızı kurgularken bu alanda yetkinliği yüksek kurumlarımızı da yarışmalarımızın yürütücü kurumu yapıyoruz."Hıdır, düzenledikleri yarışmaların yürütücülüğünü Baykar, Roketsan ve ASELSAN gibi güçlü firmaların yaptığına işaret ederek, "Kurumlarımız da bilfiil aslında bu yarışmaların kurgusundan alanda icra edilmesine kadar içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı. Hıdır, TEKNOFEST'in yurtdışında ve özellikle kardeş ve dost coğrafyalarda düzenlenmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.