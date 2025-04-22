Dünya çocukları Amasya’da buluştu

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Amasya bu yıl da uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Romanya, Tayland, Slovakya, Meksika, Kırgızistan ve ülkemizin çeşitli yerlerinden yöresel kıyafetleri ile gelen halk dansları ekipleri, Amasya Valisi Önder Bakan'ı makamında ziyaret etti. Amasya Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette, farklı kültürleri temsil eden ekipler geleneksel kıyafetleriyle dikkat çekti. Ekipler, hem ülkelerini tanıttı hem de dostluk mesajları verdi. Vali Bakan, çocukların gözlerindeki sevinç ve dostluk ruhunun tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ifade etti.