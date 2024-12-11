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Giriş Tarihi: 12.12.2024

‘Dünya Dağ Günü’nü zirvede kutladılar

‘Dünya Dağ Günü’nü zirvede kutladılar
Iğdırlı dağcılar, "11 Aralık Uluslararası Dünya Dağ Günü" kapsamında Türkiye'nin Ermenistan sınırındaki Kızıldağ'a tırmanarak zirvede kutlama yaptı. Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 2 kulübün üyelerinden oluşan 9 dağcı, sabah saatlerinde Tuzluca ilçesinde bir araya gelerek tırmanışa başladı. Dağcılar, Aras Vadisi'nden başlayarak 5 kilometrelik parkuru yaklaşık 4 saatte tamamlayıp, Kızıldağ'ın zirvesine ulaştı. Dağcılardan Ali Öztürk, 11 Aralık Dünya Dağ Günü kapsamında tırmanış faaliyeti düzenlediklerini söyledi. Kendileri için bugünün ayrı bir öneminin olduğunu anlatan Öztürk, "Çok güzel bir ekinlik oldu, etkinliğe katılan tüm arkadaşları tebrik ediyorum" dedi.

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‘Dünya Dağ Günü’nü zirvede kutladılar
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