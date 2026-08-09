Dünya denizcileri İstanbul’da yetişiyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu'nda eğitim gören subay adayları, mühendislik ve askeri eğitimlerini uygulamalı denizcilik faaliyetleriyle pekiştirerek geleceğin deniz subayları olarak yetişiyor. Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla 18 Kasım 1773'te Kasımpaşa'da kurulan Deniz Harp Okulunun Tuzla'daki yerleşkesinde öğrenim gören subay adayları, uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. Aday öğrenciler 28,8 metre boyundaki yüksek manevra kabiliyetine sahip 8 eğitim gemisiyle denize açıldı. Eğitimlerde; gemiyi seyre hazırlama, aborda ve avara manevraları, "denize adam düştü" senaryoları ve posta çantası alma-verme gibi kritik askeri ve teknik görevler başarıyla icra edildi.

ZORLU EĞİTİMLER EN BÜYÜK MOTİVASYON

Deniz Harp Okulu bünyesinde 5 mühendislik bölümü ile Uluslararası İlişkiler Bölümü yer alıyor. 2. sınıf Endüstri Mühendisliği öğrencisi Utku Koral, akademik derslerin yanı sıra disiplin, liderlik ve stres altında karar verme gibi hayati yetenekler kazandıklarını belirterek "Bu zorlu eğitimler bizim en büyük motivasyonumuz. Bu eğitimler zor günleri rahatlıkla geçmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

ÜNİFORMAYI GURURLA TAŞIYORLAR

2. sınıf öğrencisi Nuray Aydın "Burada zorlayıcı eğitimlerimiz olsa da kendine inanan her kadın bu üniformayı gururla, çok güçlü bir şekilde taşıyabilir" diyerek kadın subay adaylarının gücüne dikkat çekti.

YABANCI ÖĞRENCİLER DE VAR

Okulda Türk öğrencilerin yanı sıra misafir öğrenciler de eğitim görüyor. Kamerunlu öğrenci Mbouto Joel Herve, Türk Donanmasının nitelikli eğitim imkanlarından ötürü burada bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.