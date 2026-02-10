Dünya Engelliler Günü’nde engelli kalan Günal, hikayesiyle duygulandırdı

Günal Şen, üniversite eğitimi için gittiği Kütahya'da 3 Aralık 2006 tarihinde arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapması nedeniyle hayatının dönüm noktasını yaşadı. Dünya Engelliler Günü'nde yaptığı kazada omuriliğinin zarar görmesi nedeniyle boyundan aşağısı felç kalan Şen, yaşadığı maddi ve manevi zorluklara rağmen hayattan hiçbir zaman vazgeçmedi. Hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren Şen, sosyal medyada aktif olarak yer alıyor, engellilerin hayata katılabilmesi için toplantılara ve seminerlere katılıyor. Çevresinde bilgisayarı tahta bir çubukla kullanması nedeniyle 'Stickman' (çöp adam) ismiyle anılan Şen, 20 yıldır tek isteğinin ise tekrar 'yürümek' olduğunu söylüyor.

ANKA KUŞU GİBİ KÜLLERİMDEN DOĞDUM

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ATV de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına katılan Günal Şen hayat hikayesiyle izleyenleri duygulandırdı. Günal Şen, "Maddi ve manevi olarak çok zorluk yaşadık. Ancak yılmayarak hepsinin üstesinden geldik. Vazgeçmedim, bu halimle neler yapabilirim diye araştırdım. Küllerimden yeniden doğmuş, adeta bir anka kuşu gibi hayatıma tutundum" dedi. Sunucu Oktay Kaynarca ise, "Başına gelen bunca olaya rağmen hala başarı peşinde koşman ve dünyaya pozitif bakman birçok insan için büyük bir örnek. Seni gönülden kutluyorum" dedi. Günal Şen, yarışmada 200 bin TL'lik ödül kazandı.